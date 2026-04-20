POL-PPRP: Brand in einer Recyclingfirma
Lustadt (ots)
Seit heute Mittag, dem 20.04.2026, gegen 14:30 Uhr, brennt es in einer Recyclingfirma in der Waldstraße in Lustadt. Kräfte der Polizei und Feuerwehr sind gemeinsam im Einsatz. Die Rauchsäule ist von weitem erkennbar. Bislang gibt es keine Verletzten. Die Brandursache ist derzeit unklar.
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