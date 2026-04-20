POL-PPRP: Brand in einer Recyclingfirma

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, 17.04.2026, kam es gegen 17:45 Uhr auf dem Berliner Platz zu einem Raubdelikt. Ein 21-Jähriger traf dort auf drei bislang unbekannte Männer. Die Täter hielten den Geschädigten fest und forderten die Herausgabe seiner Armbanduhr sowie seiner Halskette. Als der 21-Jährige die Herausgabe verweigerte, schlug einer der Täter zweimal mit einem Teleskopschlagstock auf den Arm des Mannes ...

mehr