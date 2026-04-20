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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Recyclingfirma

Lustadt (ots)

Seit heute Mittag, dem 20.04.2026, gegen 14:30 Uhr, brennt es in einer Recyclingfirma in der Waldstraße in Lustadt. Kräfte der Polizei und Feuerwehr sind gemeinsam im Einsatz. Die Rauchsäule ist von weitem erkennbar. Bislang gibt es keine Verletzten. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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