Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Balkonbrand an Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 18.04.2026, gegen 17:20 Uhr, brach in der Friedrich-Bassimir-Straße ein Brand an dem Balkon eines Mehrfamilienhauses aus. Der Brand griff in das Wohnungsinnere über. Das Feuer konnte jedoch rechtzeitig durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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