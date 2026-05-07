Polizei Hagen

POL-HA: Mann kommt Platzverweis nicht nach und muss ins Gewahrsam

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 55-jähriger Mann kam am Mittwoch (06.05.2026) einem Platzverweis für ein Wohnhaus in Hohenlimburg nicht nach. Als Mitarbeitende des Ordnungsamtes ihn aus dem betroffenen Gebäude führen wollten, griff er sie an.

Um etwa 12.30 Uhr begaben sich Einsatzkräfte des Ordnungsamtes zum Frankenweg, um den 55-Jährigen aus dem Wohnhaus zu begleiten und somit den bereits zuvor ausgesprochenen Platzverweis durchzusetzen. Die städtischen Mitarbeitenden waren mit dem Mann auf dem Weg nach draußen, als er begann, um sich zu schlagen und zu treten. Dadurch traf er eine Mitarbeiterin, die leicht verletzt wurde.

Einsatzkräfte der Polizei unterstützten den Einsatz und fixierten den Mann. Dabei beleidigte und bedrohte er die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten sowie zur Ausnüchterung und emotionalen Beruhigung nahmen die Polizisten den 55-Jährigen in Gewahrsam. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder gleichstehende Personen. (rst)

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