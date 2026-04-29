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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrerin verletzt: Unfallverursacher flieht

Hemer (ots)

Ein Autofahrer hat gestern eine E-Scooter-Fahrerin so knapp überholt, dass diese stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die 15-jährige Hemeranerin fuhr gegen 7.20 Uhr am rechten Fahrbahnrand über die Straße "Stephanopel" in Richtung Hemer. Im Bereich einer Kurve in Höhe Hausnummer 26 überholte sie ein weißes SUV mit Dortmunder Kennzeichen derart knapp, dass sie gegen die Gehwegkante fuhr, stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Fahrer / die Fahrerin des SUV fuhr weiter, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat das Geschehen beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen PKW machen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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