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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Märkischer Kreis: Drei bewusstlose Personen Personen aufgefunden

Iserlohn (ots)

Rettungskräfte haben gestern Abend drei bewusstlose Personen in einer Wohnung an der Oestricher Straße vorgefunden. Alle drei wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen mit Rettungswagen auf Intensivstationen umliegender Krankenhäuser gebracht. Zwischenzeitlich (Stand: 11 Uhr) hat sich der Zustand stabilisiert. Alle Personen befinden sich außer Lebensgefahr.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr alarmiert. Bei den Verletzten handelt es sich um eine Iserlohnerin (13) und zwei Iserlohner (18 und 21). Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass sie möglicherweise noch unbekannte Substanzen konsumiert hatten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme von Blutproben zur weiteren toxikologischen Untersuchung an.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun gegen Unbekannt in drei Fällen wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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