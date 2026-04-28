Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht vor Lovescamming

Altena (ots)

Eine 63-Jährige überwies Geld an einen mutmaßlichen Betrüger. Der vermeintliche Kanadier schrieb mit ihr über soziale Netzwerke und bekundete sein Interesse an ihr und einem Kennenlernen. Im Glauben, dem vermeintlichen Kanadier Geld für Rentenanträge zur Verfügung zu stellen, erwarb sie Geldwertkarten und übersandte ihm so eine dreistellige Summe. Wie sich bei Hinzuziehen der Polizei herausstellte, handelt es sich hier um Schwindel. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor Interessensbekundungen Unbekannter im Netz. (lubo)

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