Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf erfolgreich

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider Ehepaar (89 / 90 Jahre) wurde um die Ersparnisse gebracht. Ein Unbekannter rief nachmittags an und berichtete von einem vermeintlich schlimmen Unfall der Enkelin. Sie habe angeblich eine Frau bei einem Unfall getötet. Nun müssten die Großeltern ihr helfen und eine Summe an das Amtsgericht zahlen. Während der Mann wegen einer angeblichen Unterschrift zum Amtsgericht geschickt wurde, erschien ein Mann an der Haustür. Er nahm einen fünfstelligen Betrag von der Seniorin entgegen und verschwand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Angelegenheit und warnt: solche Schockanrufe passieren leider immer wieder. Die Täter agieren geschickt und täuschen Notsituationen vor, um die Opfer unter Druck zu setzen. Information vor der Masche ist der beste Schutz. Wenn das Telefon klingelt und Geld verlangt wird gilt es, als nächstes aufzulegen und die Polizei zu verständigen. (lubo)

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