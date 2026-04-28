PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf erfolgreich

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider Ehepaar (89 / 90 Jahre) wurde um die Ersparnisse gebracht. Ein Unbekannter rief nachmittags an und berichtete von einem vermeintlich schlimmen Unfall der Enkelin. Sie habe angeblich eine Frau bei einem Unfall getötet. Nun müssten die Großeltern ihr helfen und eine Summe an das Amtsgericht zahlen. Während der Mann wegen einer angeblichen Unterschrift zum Amtsgericht geschickt wurde, erschien ein Mann an der Haustür. Er nahm einen fünfstelligen Betrag von der Seniorin entgegen und verschwand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Angelegenheit und warnt: solche Schockanrufe passieren leider immer wieder. Die Täter agieren geschickt und täuschen Notsituationen vor, um die Opfer unter Druck zu setzen. Information vor der Masche ist der beste Schutz. Wenn das Telefon klingelt und Geld verlangt wird gilt es, als nächstes aufzulegen und die Polizei zu verständigen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 09:17

    POL-MK: Einbrecher gesucht

    Plettenberg (ots) - Unbekannte brachen in eine Wohnung ein und stahlen Bargeld. Zwischen Samstagmittag und Montagabend hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Rittershausstraße auf und durchwühlten die Räume. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 023919199 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 06:42

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Ein Fahrverbot nach massiver Überschreitung

    Balve/Neuenrade (ots) - Die Polizei hat am Montag Geschwindigkeitsmessungen in Neuenrade und Balve durchgeführt. Im Fokus standen dabei Durchgangsstraßen in Langenholthausen und Affeln. Vormittags kontrollierten die Beamten zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr den Verkehr auf der Sunderner Straße in Langenholthausen. Von ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:33

    POL-MK: Motorradkontrollen am vergangenen Wochenende

    Balve (ots) - Samstag führten Polizeikräfte des Verkehrsdienstes gezielte Verkehrskontrollen im Märkischen Kreis durch. Das Hauptaugenmerk der Kontrollen lag dieses mal auf Krädern. Zu diesem Zweck wurden insbesondere Zweiradfahrer im Bereich Balve Leveringhausen gezielt angehalten und kontrolliert. Dabei wurde im Bereich des Leveringhauser Weges mittels Geschwindigkeitsmessanlage die gefahrene Geschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren