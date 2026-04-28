POL-MK: Einbrecher gesucht

Lüdenscheid (ots) - Montagmorgen um 8 Uhr: Unfallflucht an der Hochfuhrstraße. Eine Dame wird von Kindern auf einen Unfall angesprochen. Ein silberner Mini am Straßenrand wurde offenbar von einem Auto angefahren, das wegfuhr. Sie rief die Polizei. Bei Eintreffen waren die Kinder nicht mehr vor Ort, sodass keinerlei Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernt hatte, vorliegen. Zeugen, insbesondere die ...

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