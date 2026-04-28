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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Plettenberg (ots)

Unbekannte brachen in eine Wohnung ein und stahlen Bargeld. Zwischen Samstagmittag und Montagabend hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Rittershausstraße auf und durchwühlten die Räume. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 023919199 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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