Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher gesucht
Plettenberg (ots)
Unbekannte brachen in eine Wohnung ein und stahlen Bargeld. Zwischen Samstagmittag und Montagabend hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Rittershausstraße auf und durchwühlten die Räume. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 023919199 entgegen. (lubo)
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