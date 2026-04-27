Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Montagmorgen um 8 Uhr: Unfallflucht an der Hochfuhrstraße. Eine Dame wird von Kindern auf einen Unfall angesprochen. Ein silberner Mini am Straßenrand wurde offenbar von einem Auto angefahren, das wegfuhr. Sie rief die Polizei. Bei Eintreffen waren die Kinder nicht mehr vor Ort, sodass keinerlei Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernt hatte, vorliegen. Zeugen, insbesondere die Kinder, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (lubo)

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