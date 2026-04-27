POL-MK: Waldbrand

Iserlohn (ots) - Vor einem Mehrfamilienhaus am Sonnenweg brannte am Samstagmorgen ein Müllcontainer. Ein Bewohner des Gebäudes, in dem 71 Personen gemeldet sind, wurde gegen 4.30 Uhr durch Feuerknistern wach. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Flammen bereits auf den Eingangsbereich des Gebäudes übergegriffen und brachten Teile des Vordachs zum Schmelzen. Deshalb war eine Evakuierung des Gebäudes zunächst nicht ...

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