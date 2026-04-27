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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waldbrand

Werdohl (ots)

Zwischen Eschen und B 236 brannten am Sonntagabend rund 2000 Quadratmeter Waldfläche. Bemerkt wurde das Feuer kurz nach 17.30 Uhr. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand eine abschüssige und nur schwer zu erreichende Fläche in Brand. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Die Löscharbeiten dauerten gut drei Stunden. Die Polizei ermittelt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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