Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Wald - Randalierer - Einbrüche - Kleinkraftrad gestohlen

Hemer (ots)

Am Sonntag brannten oberhalb der Oesestraße etwa fünf Quadratmeter Wald. Drei Kinder (10 und 11 Jahre alt) versuchten nach eigenen Angaben, das Feuer auszutreten, und atmeten dabei Rauchgas ein. Eines der Kinder wurde vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Ein stark alkoholisierter 20-jähriger Mann randalierte am Sonntag an der Friedrich-Grohe-Straße. Als die hinzu gerufene Polizei eintraf, begrüßte er die Beamten als "Scheiß Bullen" und wollte wegrennen. Die Beamten hielten ihn auf und nahmen ihn gegen seinen Widerstand in Gewahrsam. Die Beleidigungen setzten sich im Streifenwagen und auf der Polizeiwache fort. Er bekam Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Geschäft für Haustierbedarf eingebrochen. Die Eingangstür wurde beschädigt und Einrichtungsgegenstände verschoben. Am Freitag zwischen 2 und 3 Uhr haben Unbekannte gewaltsam einen Werkstattwagen, der an der Landhauser Straße parkte, geöffnet und diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet.

Zwischen 18 und 20 Uhr wurde an der Hönnetalstraße ein Kleinkraftrad gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz einer Firma gestanden. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei, die eine Fahndung veranlasste. (cris)

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