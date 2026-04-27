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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge durchwühlt - Metalldiebe

Halver (ots)

Am Linger Weg wurden zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zwei geparkte Fahrzeuge durchwühlt. Augenscheinlich wurde jedoch nichts gestohlen.

Metalldiebe haben in der Nacht zum Freitag in einer Firma im Industriegebiet Auf der Löbke schwere Beute gemacht: Sie brachen ein Tor auf und entwendeten über zwei Tonnen Kupfer. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, ungewöhnliche Verladetätigkeiten oder Fahrzeuge auf dem Gelände oder in der Umgebung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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