POL-MK: Überweisung nach falscher Bank-SMS

Lüdenscheid (ots) - Nach mehreren Anrufen wegen einer randalierenden Personengruppe in der Innenstadt kam es in der Nacht auf Samstag zu zwei Ingewahrsamnahmen. Kurz vor 4 Uhr ging es zur Wilhelmstraße. Junge Männer würden gegen Schilder und Scheiben schlagen. Auch Mülleimer hätten sie umgeschmissen. Eine auf die Beschreibung passende Gruppe von fünf Personen wurde in der Wilhelmstraße angetroffen. Hier wurden die ...

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