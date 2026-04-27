Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Überweisung nach falscher Bank-SMS
Plettenberg (ots)
Ein 51-Jähriger überwies nach einer betrügerischen SMS Geld an eine falsche Bank. Er erhielt eine Kurzmitteilung, in der er durch die angebliche Hausbank zur Zahlung einer ausstehenden Summe animiert wurde. Da er durchaus Nachrichten seiner Hausbank per SMS erhält, hielt er die Nachricht für glaubhaft. Nun fehlen mehrere hundert Euro. (lubo)
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