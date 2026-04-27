Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahmen nach Radau in Innenstadt

Lüdenscheid (ots)

Nach mehreren Anrufen wegen einer randalierenden Personengruppe in der Innenstadt kam es in der Nacht auf Samstag zu zwei Ingewahrsamnahmen. Kurz vor 4 Uhr ging es zur Wilhelmstraße. Junge Männer würden gegen Schilder und Scheiben schlagen. Auch Mülleimer hätten sie umgeschmissen. Eine auf die Beschreibung passende Gruppe von fünf Personen wurde in der Wilhelmstraße angetroffen. Hier wurden die eingesetzten Beamten von einzelnen Personen angepöbelt. Zwei der Männer (20 und 23 Jahre alt, aus Lüdenscheid) wurden vor Ort in Gewahrsam genommen. Sie waren offenbar alkoholisiert. Gegen beide wird nun wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. In der Stadt lagen mehrere Müllbehälter auf dem Boden. Es wird hinsichtlich möglicher Sachbeschädigungen ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0235190990 entgegen. (lubo)

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