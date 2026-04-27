Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: E-Scooter-Fahrer meldet sich
Menden (ots)
Bezugsmeldung:
24.04.2026 - 11:35 E-Scooter-Fahrer fährt Schülerin an und haut ab
Der per Aufruf gesuchte Fahrer, ein 16-jähriger Mendener, hat sich bei der Polizei gemeldet und Angaben zur Sache gemacht. Der genaue Hergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (dill)
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