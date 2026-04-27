PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrer meldet sich

Menden (ots)

Bezugsmeldung:

24.04.2026 - 11:35 E-Scooter-Fahrer fährt Schülerin an und haut ab

Der per Aufruf gesuchte Fahrer, ein 16-jähriger Mendener, hat sich bei der Polizei gemeldet und Angaben zur Sache gemacht. Der genaue Hergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 07:20

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Anzeigen und Fahrverbote

    Plettenberg/Balve (ots) - Die Polizei hat am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitsmessungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Im Fokus standen dabei insbesondere die L 561 in Plettenberg sowie der Leveringhauser Weg in Balve. Am Sonntag kontrollierten Beamte zwischen 07:41 Uhr und 16:00 Uhr den Verkehr in Plettenberg-Osterloh auf der L 561. Von ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 08:20

    POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

    Märkischer Kreis (ots) - Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen: Plettenberg: Am Freitag, 24.04.2026, gegen 14.25 Uhr, kam es in Plettenberg, in der Offenbornstraße, an der dortigen Bushaltestelle "Am Untertor", zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Plettenberger befuhr mit seinem Pkw VW die Offenbornstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße als zwei Fußgänger ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 16:40

    POL-MK: Korrektur zu Pressemeldung über kontrollierten Holztransporter

    Meinerzhagen (ots) - Bezugsmeldung: 24.04.2026 - 12:16 POL-MK: Stark überladener Holztransporter gestoppt (gelöscht) In der Mitteilung von heute Mittag hat sich bei der Fertigung der Meldung ein Übertragungsfehler beim festgestellten Gewichtsverstoß eingeschlichen. Dies bitten wir zu entschuldigen und veröffentlichen hier die korrigierte Fassung: Polizisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren