POL-MK: E-Scooter-Fahrer meldet sich

Märkischer Kreis (ots) - Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen: Plettenberg: Am Freitag, 24.04.2026, gegen 14.25 Uhr, kam es in Plettenberg, in der Offenbornstraße, an der dortigen Bushaltestelle "Am Untertor", zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Plettenberger befuhr mit seinem Pkw VW die Offenbornstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße als zwei Fußgänger ...

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