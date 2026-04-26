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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Plettenberg:

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 14.25 Uhr, kam es in Plettenberg, in der Offenbornstraße, an der dortigen Bushaltestelle "Am Untertor", zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Plettenberger befuhr mit seinem Pkw VW die Offenbornstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße als zwei Fußgänger zwischen zwei an der Bushaltestelle stehenden Bussen unvermittelt auf die Straße liefen. Der Fahrzeugführer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit einem der beiden Fußgänger, einem 15-jährigen Plettenberger, nicht mehr verhindern. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde dem Klinikum Lüdenscheid zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Offenbornstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Menden:

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 21.00 Uhr, kam es in Menden, auf dem Bräukerweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Menden befuhr mit seinem Pkw VW den Bräukerweg, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Iserlohn-Sümmern. An der Einmündung Bräukerweg/Ostpreußenstraße beabsichtigte der 50-Jährige, mit seinem Pkw nach links in die Ostpreußenstraße einzubiegen. Nach Zeugenangaben soll er zum Unfallzeitpunkt auf seiner Fahrbahn gestanden und den Abbiegevorgang noch nicht eingeleitet haben. Ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Menden befuhr mit seinem Pkw BMW den Bräukerweg, aus Richtung Iserlohn-Sümmern kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich Bräukerweg/Ostpreußenstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Unfallfahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen von der Polizei sichergestellt. Der Bräukerweg musste im Rahmen der Unfallaufnahme für die Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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