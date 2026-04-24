Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten

Iserlohn (ots)

Auf dem Parkplatz Neumarkt in Letmathe hat es Montag, zwischen 8.50 und 10.35 Uhr, gekracht. Eine bisher unbekannte Fahrerin eines schwarzen Mini-Cooper mit grünem Dach parkte aus und beschädigte mutmaßlich einen geparkten grauen Astra. Zeugen beobachteten den Vorfall und bemerkten einen frischen Unfallschaden am Opel. Die Mini-Fahrerin fuhr davon. Ob der Schaden durch die Fahrerin des Minis verursacht wurde, konnte die Zeugin nicht mit Gewissheit sagen. Die Fahrerin des Minis sowie Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu der unfallflüchtigen Person machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0 zu melden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich Mittwochmittag, 13.15 Uhr, am Schapker Weg. Der spätere Unfallflüchtige kam mit seinem schwarzen BMW aus der Albertstraße und bog in Richtung Dormunder Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Frau, die mit ihrem Polo bergab in Richtung Baarstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des BMW flüchtete über die Dortmunder Straße in unbekannte Richtung. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Telefon: 02371-9199-0. (dill)

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