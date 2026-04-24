Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe stehlen Dodge Ram
Halver (ots)
Unbekannte Diebe stahlen in der Nacht zu Donnerstag an der Heerstraße einen Dodge Ram. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6.55 Uhr. Möglicherweise nutzten der oder die Täter die Keyless-Go-Funktion des Fahrzeugs, um es vom Parkplatz zu fahren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Pickup mit dem Kennzeichen MK - A 2 machen? Der PKW ist mit einem mattschwarzen Überrollbügel hinter der Fahrerkabine ausgestattet und hat eine schwarze Aufschrift am Heck. Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen. (dill)
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