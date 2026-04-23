Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht öffentlich nach vermisster Person

Werdohl (ots)

Ein Werdohler (48) verließ am 3. April seine Wohnung, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Hiernach brach der Kontakt zu dem Vermissten vollständig ab. Aktuell gibt es keine Hinweise zu seinem Verbleib. Eine Zeugin meldete den Gesuchten als vermisst. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Ein Foto sowie eine Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei eingestellt:

https://polizei.nrw/fahndung/201609.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Vermissten machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

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