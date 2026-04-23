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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung für Medienvertreter: Verkehrssicherheitsaktion zum Thema E-Scooter

Iserlohn (ots)

Kommenden Dienstag, 28.04.2026, ab 13 Uhr, führt die Polizei eine Verkehrssicherheitsaktion zur verbotenen Nutzung von E-Scootern in der Iserlohner Fußgängerzone durch. Die Aktion ist vor allem präventiv ausgerichtet und soll für die Thematik sensibilisieren und E-Scooter-Nutzerinnen und Nutzer mit Gesprächen zu Verhaltensänderungen bewegen.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind hiermit herzlich eingeladen, der Aktion beizuwohnen. Eine Voranmeldung ist erforderlich und wird per Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen genommen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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