Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einladung für Medienvertreter: Verkehrssicherheitsaktion zum Thema E-Scooter
Iserlohn (ots)
Kommenden Dienstag, 28.04.2026, ab 13 Uhr, führt die Polizei eine Verkehrssicherheitsaktion zur verbotenen Nutzung von E-Scootern in der Iserlohner Fußgängerzone durch. Die Aktion ist vor allem präventiv ausgerichtet und soll für die Thematik sensibilisieren und E-Scooter-Nutzerinnen und Nutzer mit Gesprächen zu Verhaltensänderungen bewegen.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind hiermit herzlich eingeladen, der Aktion beizuwohnen. Eine Voranmeldung ist erforderlich und wird per Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen genommen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
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Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
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