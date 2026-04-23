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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Motorradfahrer mit 120 km/h innerorts gemessen

Märkischer Kreis (ots)

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei verstärkt das Tempo in Menden, Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Das Ergebnis: Zahlreiche Verstöße und ein extremer Ausreißer.

In Menden-Lendringsen kontrollierten die Beamten zunächst am Paschesiepen. In der 30er-Zone hielten sich acht Fahrer nicht an das Limit; ein PKW aus dem Märkischen Kreis wurde mit 62 km/h gemessen. Am Bieberkamp folgten 39 weitere Verstöße. Hier erreichte ein Fahrzeug aus dem Hochsauerlandkreis 76 km/h bei erlaubten 50 km/h.

In Altena lag das Augenmerk auf der Bahnhofstraße. Von 555 gemessenen Fahrzeugen waren 56 zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter passierte die Messstelle mit 53 km/h in der 30er-Zone.

Erschreckendes Ergebnis in Nachrodt-Wiblingwerde: Auf der Altenaer Straße (Tempo 50) überschritten 29 Fahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit. Ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis raste mit 120 km/h durch die geschlossene Ortschaft. Ihn erwartet - wie zwei weitere Fahrer an dieser Stelle - ein Fahrverbot.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus konsequent fortzusetzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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