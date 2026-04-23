Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Dieb
Iserlohn/Witten (ots)
Die Polizei fahndet mit einem Foto öffentlich nach einem mutmaßlichen Dieb. Nach einem Diebstahl einer Geldbörse hob ein unbekannter Tatverdächtiger mit der entwendeten Bankkarte zweimal hintereinander an einem Geldautomaten Geld ab. Zudem wurde versucht, mit der EC- Karte bei einer Baumarkt-Filiale in Witten zwei Verfügungen durchzuführen. Dies gelang dem Tatverdächtigen durch eine vorherige Ausspähung der PIN.
Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/201574
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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