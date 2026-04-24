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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Ein Fahrverbot und zahlreiche Verstöße

Märkischer Kreis (ots)

Auch gestern führte die Polizei im Kreisgebiet wieder Geschwindigkeitsmessungen durch. An vier Kontrollstellen überprüften die Beamten insgesamt 747 Fahrzeuge. Den Auftakt bildete eine ESO-Messung am Oesberner Weg in Menden. Zwischen 08:15 Uhr und 11:15 Uhr passierten 227 Fahrzeuge die Stelle. 18 Fahrer zahlten ein Verwarngeld, gegen acht weitere wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Ein PKW aus dem Hochsauerlandkreis wurde bei erlaubten 50 km/h mit 75 km/h gemessen.

Am Mittag verlagerte die Polizei die Kontrolle an die Lösseler Straße in Iserlohn. In der dortigen 30er-Zone hielten sich vier von 130 Fahrern nicht an das Tempolimit. Der Spitzenreiter wurde mit 47 km/h registriert.

Am Nachmittag folgte eine Kontrolle an der Lenneuferstraße in Altena. Von 202 gemessenen Fahrzeugen waren fünf zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h betrug der höchste Messwert 44 km/h.

Den Abschluss bildete eine Messstelle an der Ihmerter Straße in Altena-Evingsen. Hier stellten die Beamten bei 188 Messungen 18 Verwarngelder und acht Anzeigen fest. Ein PKW-Fahrer aus dem Märkischen Kreis wurde innerhalb geschlossener Ortschaft mit 65 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen. Ihn erwartet neben einem Bußgeld ein Fahrverbot.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus konsequent fortzusetzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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