Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw von der Straße geschoben

Oepfershausen (ots)

Der Fahrer eines Müllautos fuhr Montagmorgen auf der Straße von Oepfershausen kommend in Richtung Amönenhof. Da ihm ein Auto entgegenkam, setzte er zurück auf eine Freifläche, um für den Pkw Platz zu schaffen. Der Autofahrer hielt kurz vor dem Müllwagen an, da dessen Fahrer ausgestiegen war und in seine Richtung lief. Vermutlich aufgrund nicht ausreichender Sicherung rollte das Müllfahrzeug plötzlich los und schob das Auto von der Straße. Der Mann im Pkw verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

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