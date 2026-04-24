Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ermittlungen nach Unfallflucht
Menden (ots)
Am Turnerweg kam es Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte einen auf dem Parkplatz des Sportplatzes Schwitten abgestellten Audi A6 Avant. Anschließend fuhr er davon. Er hinterließ etwa 1.500 Euro Schaden am hinteren linken Kotflügel. Wer hat zwischen 18 und 20 Uhr den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Verursachers machen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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