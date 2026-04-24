POL-MK: Ermittlungen nach Unfallflucht

Menden (ots) - Heute Vormittag ging eine Schülerin (12) auf dem rechten Gehweg der Gisbert-Kranz-Straße in Richtung Windhorststraße. Zwischen dem ehemaligen Sportplatz und einem Schulgebäude wurde sie von einem E-Scooter-Fahrer von hinten angefahren. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer fuhr davon, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht ...

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