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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrer fährt Schülerin an und haut ab

Menden (ots)

Heute Vormittag ging eine Schülerin (12) auf dem rechten Gehweg der Gisbert-Kranz-Straße in Richtung Windhorststraße. Zwischen dem ehemaligen Sportplatz und einem Schulgebäude wurde sie von einem E-Scooter-Fahrer von hinten angefahren. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer fuhr davon, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht dringend Zeugen.

Den E-Scooter-Fahrer beschrieb das Unfallopfer wie folgt: Männlich, 15-16 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze Jacke, blaue Jeans, braune Haare.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache Menden zu wenden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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