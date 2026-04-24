Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Pkw-Fahrer mit 116 km/h innerorts gemessen

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei führte heute Tempokontrollen in Iserlohn und Kierspe durch. Die Bilanz zeigt zahlreiche Verstöße:

In Iserlohn-Kalthof kontrollierten die Beamten an der Kalthofer Straße zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr insgesamt 2.445 Fahrzeuge mittels ESO-Technik. Dabei wurden 95 Verwarngelder fällig, zudem fertigten die Einsatzkräfte 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen: Er passierte die Messstelle innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 116 km/h bei erlaubten 70 km/h. Es handelte sich um einen Pkw mit MK-Zulassung.

Parallel dazu fanden Kontrollen in Kierspe-Hüttebruch auf der Volmestraße (B 54) statt. Von 07:58 Uhr bis 12:45 Uhr wurden 1.232 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten registrierten 107 Verwarngelder und 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der traurige Spitzenreiter wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 83 km/h statt der zulässigen 50 km/h gemessen. Auch hier war ein Pkw aus dem Zulassungsbezirk Märkischer Kreis betroffen.

Geschwindigkeitsverstöße gehören zu einer der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit Toten und Schwerverletzten. Die Kontrollen werden daher auch weiterhin durchgeführt. (dill)

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