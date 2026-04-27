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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Anzeigen und Fahrverbote

Plettenberg/Balve (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitsmessungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Im Fokus standen dabei insbesondere die L 561 in Plettenberg sowie der Leveringhauser Weg in Balve.

Am Sonntag kontrollierten Beamte zwischen 07:41 Uhr und 16:00 Uhr den Verkehr in Plettenberg-Osterloh auf der L 561. Von insgesamt 2479 gemessenen Fahrzeugen waren 260 zu schnell unterwegs. Während 218 Fahrzeugführer ein Verwarngeld erwartet, fertigten die Beamten 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Einem Autofahrer droht zudem ein Fahrverbot: Ein PKW mit MK-Zulassung wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 94 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Bereits am Samstag fand eine Kontrolle in Balve-Leveringhausen statt. Am Leveringhauser Weg passierten zwischen 10:15 Uhr und 15:30 Uhr 329 Fahrzeuge die Messstelle. Hier stellten die Einsatzkräfte 54 Verwarngeldverstöße und 22 Ordnungswidrigkeiten fest. Den negativen Spitzenwert lieferte ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis: Er passierte die 30er-Zone mit 75 km/h. Auch ihn erwartet ein Fahrverbot.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus konsequent fortzusetzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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