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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Mülltonnenbrand

Menden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem zwei junge Männer eine Mülltonne Am Limberg angezündet haben. Am Samstagabend meldeten Zeugen gegen 21.30 Uhr den Brand. Demnach hätten zwei 18-25-Jährige mit Kapuzenpullovern etwas in die Mülltonne geworfen, wonach hohe Flammen aus dem Inneren nach Außen schlugen. Sie seien danach in ein rotes Auto gestiegen und weggefahren. Die Mülltonne wurde durch den Brand beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0237391990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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