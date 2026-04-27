Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unfallflucht auf einem Parkplatz
Hemer (ots)
Samstag, zwischen 16.15 und 18 Uhr, kam es an der Parkstraße zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz zwischen Hauptstraße und "Im Ohl" wurde ein schwarzer Audi A3 vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Hemer 02372/9099-0 zu wenden. (dill)
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