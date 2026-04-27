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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Ein Zettel reicht nicht aus

Mendem (ots)

Am Schwitter Weg hat es vergangenen Donnerstag gekracht. Zwischen 7.40 und 7.58 Uhr parkte eine Mendenerin (21) ihren Golf in einer Parkbox in Höhe Hausnr. 41. Ein anders Fahrzeug fuhr dabei so nah an dem geparkten VW vorbei, dass der linke Außenspiegel beschädigt und der vordere linke Kotflügel zerkratzt wurde. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer nicht existenten Telefonnummer. Nun wird wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei warnt, dass ein Zettel an einem beschädigten Fahrzeug niemals ausreichend ist und regelmäßig eine Unfallflucht darstellt. Zeugen, die den aktuellen Fall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02373/9099-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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