POL-MK: 103 statt 50 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Hemer (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch ein Pocketbike aus einer Gartenhütte an der Edelburg entwendet. Die Hütte befindet sich an einem dort gelegenen Reiterhof. Die Polizei bittet aufmerksame Zeugen unter 0237290990 um ihre Hinweise. (lubo) Ein 83-Jähriger wurde gestern auf dem Hademareplatz um eine vierstellige Geldsumme gebracht. Zwischen 11-12 Uhr sei er von einem Mann mit Klemmbrett angesprochen ...

mehr