Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 103 statt 50 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei
Plettenberg (ots)
1. Messstelle Plettenberg, Ebbetalstraße L 696 (Oestertalsperre), Zeit 26.03.2026, 8:43 bis 15:10 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 489, Verwarngeldbereich 65, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 36, Anzahl der Fahrverbote 3, Höchster Messwert 103 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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