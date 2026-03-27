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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 103 statt 50 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Plettenberg (ots)

1. Messstelle	Plettenberg, Ebbetalstraße L 696 (Oestertalsperre),
Zeit			26.03.2026, 8:43 bis 15:10 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	489,
Verwarngeldbereich 	65,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	36,
Anzahl der Fahrverbote	3,
Höchster Messwert	103 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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