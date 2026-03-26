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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug am Hademareplatz
Pocketbike an Edelburg gestohlen

Hemer (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch ein Pocketbike aus einer Gartenhütte an der Edelburg entwendet. Die Hütte befindet sich an einem dort gelegenen Reiterhof. Die Polizei bittet aufmerksame Zeugen unter 0237290990 um ihre Hinweise. (lubo)

Ein 83-Jähriger wurde gestern auf dem Hademareplatz um eine vierstellige Geldsumme gebracht. Zwischen 11-12 Uhr sei er von einem Mann mit Klemmbrett angesprochen worden. Man sammle Spenden und für Menschen mit Behinderungen. Der Senior hatte kein Kleingeld dabei, doch man habe ihm dann ein EC-Kartenterminal vorgezeigt. Im Willen, eine Summe zu überweisen, habe er seine Karte benutzt. Da dies angeblich nicht geklappt hätte, versuchte er es nochmal. Später stellte er beim Online-Banking dann fest, dass zwei hohe dreistellige Summen abgebucht worden seien. Dies sei keinesfalls seine Intention gewesen. Nun ermittelt die Kripo zu den vermeintlichen Spendensammlern und bittet Zeugen um ihre Hinweise. Der Mann mit dem Klemmbrett wird als 25-30 Jahre alt, 1,90m groß und kräftig beschrieben. Er habe Anzug getragen und schlecht Deutsch gesprochen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vergangene Woche bereits in Plettenberg. Hier wurde ebenfalls ein Senior von "Spendensammlern" auf einem Parkplatz um mehrere hundert Euro per EC-Gerät gebracht. Die Polizei rät zur Vorsicht. Im Zweifel ist die Polizei zu kontaktieren, um die Seriösität vor Ort zu überprüfen.(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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