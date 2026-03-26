Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf im Seniorenkino

Iserlohn (ots)

Das Telefon klingelt und eine schluchzende Frau - scheinbar die eigene Tochter - meldet sich. Die Mutter hört nur Unfall, Tod, Polizei, Staatsanwalt, Gefängnis, Kaution ... Was ist zu tun? Beim Iserlohner Seniorenkino am kommenden Mittwoch, 1. April, geht es um das Thema Schockanrufe. Bevor der Hauptfilm über die Leinwand flimmert, schildert die Polizei, was leider häufiger passiert im Märkischen Kreis und gibt Verhaltenstipps. Ab 13 Uhr serviert das Team vom Filmpalast zunächst Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr gibt es die Tipps der Polizei, bevor der Vorhang fällt für den Film "Du & Ich und alle reden mit". Es gilt der übliche Kino-Eintritt.

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