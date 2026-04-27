Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer - Beleidigung - Einbrüche - Diebstähle

Iserlohn (ots)

Vor einem Mehrfamilienhaus am Sonnenweg brannte am Samstagmorgen ein Müllcontainer. Ein Bewohner des Gebäudes, in dem 71 Personen gemeldet sind, wurde gegen 4.30 Uhr durch Feuerknistern wach. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Flammen bereits auf den Eingangsbereich des Gebäudes übergegriffen und brachten Teile des Vordachs zum Schmelzen. Deshalb war eine Evakuierung des Gebäudes zunächst nicht möglich. Die Feuerwehr zog den brennenden Behälter vom Haus weg und löschte die brennenden Gebäudeteile. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei flüchtete eine unbekannte Person vom Brandort. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, verloren jedoch die Spur. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Am Samstag gegen 16.30 Uhr brannten am Lünkerhohl etwa 200 Quadratmeter Waldfläche. Zeugen beobachteten mehrere Jugendliche, die vom Brandort wegliefen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Ein 41-jähriger Mann hat am Sonntagabend eine ihm unbekannte, gehbehinderte 61-jährige Frau, die an einer Bushaltestelle Im Wiesengrund wartete, übel beschimpft, beleidigt und weggestoßen. Zeugen beobachteten, wie der Mann die am Rollator gehende Frau verfolgte und sie anbrüllte. Danach schlug er einen anderen Weg ein. Die hinzu gerufene Polizei entdeckte den Mann und wollte ihn kontrollieren. Er versuchte zu fliehen. Dabei kam es zu einer Widerstandshandlung. Der stark alkoholisierte Mann führte Cannabis in seinem Rucksack mit sich. Er bestreitet die Taten. Die Polizeibeamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und schrieben Anzeigen wegen Beleidigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung sowie Widerstands.

Aus einem Keller im Lünkerhohl wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag Werkzeug gestohlen. Am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr wurde an der Nußbergstraße ein Krankenfahrstuhl gestohlen. Es handelt sich einen roten Freerider, Modell Merkur, ohne Versicherungskennzeichen.

Im Laufe der vergangenen Woche wurde in einer Kleingartenparzelle Im Lau ein hochwertiger Webergrill gestohlen.

Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 11.20 Uhr, und Freitag, 6.25 Uhr, in die Rathaus-Küche am Schillerplatz eingebrochen. Sie entwendeten diverse Lebensmittel und versuchten, den Kühlschrank aufzubrechen.

In der Nacht zum Freitag wurden an der Schlesischen Straße sowie am Kurt-Schumacher-Ring Werkstattwagen aufgebrochen oder gewaltsam geöffnet und Werkzeug von erheblichem Wert gestohlen. In einem Fall an der Schlesischen Straße blieb es bei einem Versuch. Dort beschädigten die Täter lediglich das Schloss eines Lieferwagens.

Ein 41-jähriger Mann entwendete am Sonntag gegen 16.30 Uhr Unterm Fröndenberg mehrere Kleidungsstücke von einer im Garten stehende Wäschespinne. Auf der Anfahrt kam den Polizeibeamten ein 41-jähriger Mann entgegen. Er trug eine Sporttasche mit Bekleidungsstücken bei sich, die er jedoch gekauft haben will. Die Polizei stellte die Kleidung sicher.

Eiin 64-jähriger Mann wurde am Samstag mutmaßlich in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. An der Kasse stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Hosentasche steckte. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte und schrieb die mit abhanden gekommenen Papiere zur Fahndung aus. Gleichzeitig mahnt die Polizei zur Vorsicht überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Zu den Tatorten gehören vor allem heimische Discounter und zur Zielgruppe der Taschendiebe vor allem ältere Menschen. Deshalb sollten Wertsachen besser in Innentaschen der Jacke verwahrt werden.

An der Burggräfte wurde zwischen Freitagnachmittag, 16.40 Uhr, und Samstagmorgen 6 Uhr, ein Schriftzug in den Lack eines geparkten blauen Dacia Duster gekratzt.

Ein 41-jähriger Mann entwendete am Sonntag gegen 16.30 Uhr Unterm Fröndenberg mehrere Kleidungsstücke von einer im Garten stehende Wäschespinne. Auf der Anfahrt kam den Polizeibeamten ein 41-jähriger Mann entgegen. Er trug eine Sporttasche mit Bekleidungsstücken bei sich, die er jedoch gekauft haben will. Die Polizei stellte die Kleidung sicher. (cris)

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