Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mitteilung zweier Sachverhalte der Polizeistation Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Beim Einparken erst angefahren und dann weggefahren

Bad Hersfeld - Am Freitag (10.04.) beschädigte ein 69-jähriger Hersfelder in der Straße Hanfsack beim Einparken mit seinem Skoda Octavia einen dort bereits parkenden VW T-Cross. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden sich bei der Polizei Bad Hersfeld unter 06621/932-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Teurer Waschgang

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (09.04.), gegen 11.30 Uhr, wollte eine 59-jährige Frau aus Ludwigsau ihren VW Polo in einer Waschanlage in der Landecker Straße in Bad Hersfeld reinigen lassen. Da sie den Wählhebel der Automatikschaltung jedoch während des Waschvorganges nicht auf "Parken" stellte, machte sich das Fahrzeug selbständig und beschädigte mehrere Teile der Waschanlage. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

Gefertigt: Figge, PHK, Polizeistation Bad Hersfeld

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