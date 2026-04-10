Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bei Wendemanöver PKW beschädigt und weitergefahren - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Freitagvormittag, 10:50 Uhr befuhr der Fahrer eines silbernen VW Tiguan die Petersberger Str. stadtauswärts. In Höhe der Aral Tankstelle musste er an der roten Ampel warten.

Links neben ihm hielt auf dem Linksabbiegerstreifen ein weißer LKW Kastenwagen (vermutlich ein LKW <7,5 Tonnen).

Anstatt in die Straße "Am Ziegelberg" abzubiegen, vollzog der LKW ein Wendemanöver und fuhr anschließend ohne Verzögerung in entgegengesetzter Richtung, stadteinwärts, weiter.

Bei dem Wendemanöver geriet er mit seinem Fahrzeugheck zu weit nach rechts und stieß beim Ausscheren gegen den linken vorderen Kotflügel des VW Tiguan.

Der 82-jährige VW Fahrer aus Fulda konnte lediglich noch sehen, wie der LKW stadteinwärts davon fuhr.

An dem VW entstand Sachschaden von mindestens 3000 EUR

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0661/105-0 zu melden.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

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