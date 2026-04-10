PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bei Wendemanöver PKW beschädigt und weitergefahren - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Freitagvormittag, 10:50 Uhr befuhr der Fahrer eines silbernen VW Tiguan die Petersberger Str. stadtauswärts. In Höhe der Aral Tankstelle musste er an der roten Ampel warten.

Links neben ihm hielt auf dem Linksabbiegerstreifen ein weißer LKW Kastenwagen (vermutlich ein LKW <7,5 Tonnen).

Anstatt in die Straße "Am Ziegelberg" abzubiegen, vollzog der LKW ein Wendemanöver und fuhr anschließend ohne Verzögerung in entgegengesetzter Richtung, stadteinwärts, weiter.

Bei dem Wendemanöver geriet er mit seinem Fahrzeugheck zu weit nach rechts und stieß beim Ausscheren gegen den linken vorderen Kotflügel des VW Tiguan.

Der 82-jährige VW Fahrer aus Fulda konnte lediglich noch sehen, wie der LKW stadteinwärts davon fuhr.

An dem VW entstand Sachschaden von mindestens 3000 EUR

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0661/105-0 zu melden.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 16:37

    POL-OH: Polizei stoppt zwei völlig überladene Langholz-LKW bei Hohenroda-Ransbach

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Auf der L 3172, Höhe Ransbach hat die Polizei am Freitagmorgen, 10. April 2026, zwei erheblich überladene Langholz-LKW aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrzeuge hatten Buchenstammholz für ein hessisches Sägewerk geladen. Gegen 10:00 Uhr hatten Lkw-Spezialisten des Regionalen Verkehrsdienstes in Bad Hersfeld den Verkehr überwacht, als ihnen ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:55

    POL-OH: Verkehrsmeldung für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.04.) gegen 14.45 Uhr, befuhr ein Daimler-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Friedewald. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die B 62 in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in die Gegenfahrspur und touchierte den Daimler-Fahrer am linken ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:24

    POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Fulda

    Osthessen (ots) - HEF Unfallflucht Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.04.), gegen 8.30 Uhr, befuhr eine Skoda-Fahrerin aus Bad Hersfeld die "Nachtigallenstraße" in Richtung auf die Kreuzung "Am Kurpark". Kurz vor der Kreuzung fuhr von hinten ein unbekannter Radfahrer auf dem Radweg heran. Aus bislang nicht geklärter Ursache kollidierte der Radfahrer mit dem Pkw Skoda. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren