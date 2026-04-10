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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldung für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.04.) gegen 14.45 Uhr, befuhr ein Daimler-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Friedewald. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die B 62 in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in die Gegenfahrspur und touchierte den Daimler-Fahrer am linken Außenspiegel sowie an der Fahrertür. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise sind erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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