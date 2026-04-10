POL-OH: Verkehrsmeldung für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet
Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.04.) gegen 14.45 Uhr, befuhr ein Daimler-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Friedewald. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die B 62 in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in die Gegenfahrspur und touchierte den Daimler-Fahrer am linken Außenspiegel sowie an der Fahrertür. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise sind erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.
(Polizeistation Bad Hersfeld)
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