Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Fulda

Osthessen (ots)

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.04.), gegen 8.30 Uhr, befuhr eine Skoda-Fahrerin aus Bad Hersfeld die "Nachtigallenstraße" in Richtung auf die Kreuzung "Am Kurpark". Kurz vor der Kreuzung fuhr von hinten ein unbekannter Radfahrer auf dem Radweg heran. Aus bislang nicht geklärter Ursache kollidierte der Radfahrer mit dem Pkw Skoda. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Beschreibung des flüchtigen Radfahrers: blaues Mountainbike, männlich, ca.30-40 Jahre, ca. 160 cm groß, schmale Statur, helle Pigmentstörung an den Händen und trug dunkle Arbeitskleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder www.polizei.hessen.de zu wenden.

Verfolgungsfahrt mit Polizeistreife

Neuenstein. Am Mittwoch (08.04.), gegen 21 Uhr, wurde eine Polizeistreife aus Bad Hersfeld auf der Kreuzeichenstraße im Ortsteil Obergeis auf einen Fahrer eines Kleinkraftrads aufmerksam. Die Streife begab sich unmittelbar hinter den Zweiradfahrer und forderte diesen mittels Anhaltesignalen sowie Blaulicht und Martinshorn zum Anhalten auf. Der Fahrer beschleunigte jedoch sein Kleinkraftrad und versuchte über die Raiffeisenstraße in Richtung "Am Mühlengraben" vor der Kontrolle zu flüchten. Von der Straße "Am Mühlengraben" versuchte der 16-jährige über einen Feld- und Wiesenweg seine Flucht fortzusetzen, kam jedoch aufgrund des unbefestigten Untergrundes eigenständig zu Fall und verletzte sich leicht. Sachschaden entstand keiner. Die Hintergründe der Flucht sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Kraftrad sowie der Führerschein des Jugendlichen wurden sichergestellt, der 16-jährige Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

FD

Abbiegeunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag, (09.04.) erlitt eine 68-jährige Hyundai-Fahrerin aus Hosenfeld leichte Verletzungen. Ein 70-jähriger Fiat-Scudo-Fahrer befuhr gegen 11.25 Uhr in Fulda die Blankenauer Straße aus Richtung Hainzell kommend und wollte nach links auf die L 3139 in Richtung Kleinlüder abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Hyundai-Fahrerin. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Radfahrerin angefahren

Fulda. Eine 60-jährige Radfahrerin aus Dipperz wurde bei einem Unfall am Donnerstag, (09.04.) leicht verletzt. Ein 76-jähriger Honda-Fahrer wollte gegen 16.55 Uhr in Fulda von einem Parkplatz, welcher an die Künzeller Straße angrenzt, in den fließenden Verkehr der Künzeller Straße einfahren. Hierbei kollidierte er mit einer Radfahrerin, welche den Gehweg der Künzeller Straße befuhr. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

(Polizeistation Fulda)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (09.04), gegen 13.15 Uhr, parkte ein 53-jährige Pkw-Fahrer seinen Mercedes A 250 E In der Straße "Hinter der Burg" auf einer Parkfläche. Als er gegen 18.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der Beifahrertür beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein Unbekannter den geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Mercedes entstand Sachschaden von 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bitte unter der Telefonnummer 06641-9710 an die Polizeistation Lauterbach, jede andere Polizeidienststelle oder www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Polizeistation Lauterbach)

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