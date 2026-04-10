Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Freitag, 10.04.2026, verletzte sich gegen 07:00 Uhr der 59-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges bei einem Verkehrsunfall in der Karl-Storch-Straße in Fulda. Der E-Scooter fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg, prallte in die Beifahrerseite eines Pkw Skoda, welcher aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr und der Fahrer stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus vebracht. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden am E-Scooter.

Kollision mit drei Fahrzeugen

Ebenfalls am Freitag, 10.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in der Maberzeller Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Der 23-jährige Fahrer eines Pkw Toyota erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Pkw Fiat verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf dieses Fahrzeug auf. Dadurch wurde der Fiat auf den einen vor diesem bereits stehenden Pkw VW aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell