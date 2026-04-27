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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach leichtem Unfall Heckscheibe eingeschlagen

Menden (ots)

Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin rangierte am Sonntag gegen 15.30 Uhr an der Kolpingstraße gegen einen Zaun. Ein auf dem Grundstück arbeitender 38-Jähriger schrie die Fahrerin an und schlug mit der Hand angeblich auf Heckscheibe, die nach Angaben der Fahrerin zu Bruch ging. Gegenüber der Polizei bestritt der an der Hand verletzte Mann den Schlag und erstattete seinerseits Anzeige gegen die Fahrerin wegen angeblicher Beleidigung und weil sie ihn unschuldig beschuldigen würde. Der 38-Jährige bekam eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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