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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Ein Fahrverbot nach massiver Überschreitung

Balve/Neuenrade (ots)

Die Polizei hat am Montag Geschwindigkeitsmessungen in Neuenrade und Balve durchgeführt. Im Fokus standen dabei Durchgangsstraßen in Langenholthausen und Affeln.

Vormittags kontrollierten die Beamten zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr den Verkehr auf der Sunderner Straße in Langenholthausen. Von insgesamt 983 gemessenen Fahrzeugen waren 73 zu schnell unterwegs. Während 64 Fahrer mit einem Verwarngeld davonkamen, fertigten die Polizisten gegen neun weitere Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Pkw-Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 76 km/h gemessen.

Am Nachmittag verlegte die Polizei die Messstelle nach Affeln (Bieringsen). Zwischen 15 und 19 Uhr passierten 880 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Hier registrierten die Beamten 38 Verwarngelder und acht Anzeigen. Ein Pkw mit MK-Zulassung fiel besonders negativ auf: Er passierte die 70er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaft mit 132 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot.

Geschwindigkeit bleibt eine Hauptursache für Unfälle mit Toten und Schwerverletzten. Die Polizei kündigt daher weiter Kontrollen an, um die Sicherheit auf den Straßen im Märkischen Kreis zu erhöhen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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