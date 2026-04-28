Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Riskantes Fahrmanöver

Diebe gesucht

Iserlohn (ots)

Nach dem riskanten Fahrmanöver eines Autofahrers in Hennen sucht die Polizei Zeugen. Gestern fand gegen 10 Uhr die Radfahrausbildung an der Scherlingstraße statt. Eine Schülergruppe samt Polizistin befand sich in der dortigen 30er-Zone und übte für den sicheren Schulweg. Zwei Männer saßen in einem anthrazitfarbenen Pkw aus dem MK und überholten mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit einen Radfahrer. Die Polizistin gab Haltezeichen, um den Wagen zu stoppen. Dieser fuhr weiter zügig auf sie zu. Sie musste letztlich zur Seite ausweichen, um nicht vom Fahrzeug gefährdet zu werden. Nun wird wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt - wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237191990 entgegen.

Gestern Vormittag wurde am Hemberg ein E-Scooter gestohlen. Unbekannte entwendeten den vor einer Sporthalle abgeschlossenen Roller zwischen 10-11.30 Uhr. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde versucht, in eine Schule an der Waisenhausstraße einzubrechen. Unbekannte machten sich an einer Tür zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun ermittelt die Kripo und sucht unter 0237191990 Zeugen. (lubo)

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