POL-NOM: Einbruch in Altenheim

Hardegsen, In der Paschenburg, Montag, 28.07.2025, 16.30 Uhr bis Dienstag, 29.07.2025, 04.00 Uhr

Im Zeitraum von Montag ca. 16.30 Uhr bis Dienstag ca. 04.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Altenheim in der Straße "In der Paschenburg" in Hardegsen.

Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster zu den Räumlichkeiten. Dabei wurde der Inhalt einer Spardose gestohlen (unbekannter Wert). Ob weiteres Diebesgut entwendet werden konnte, wird aktuell geprüft.

Es kam aufgrund der Gewaltanwendung zu einem Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

