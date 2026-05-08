Polizei Hagen

POL-HA: Folgemeldung: Mehrere Brände in der Innenstadt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem es Ende April zu mehreren Brandstiftungen in der Hagener Innenstadt kam (OTS-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6266271), hat die Kriminalpolizei intensive Ermittlungen eingeleitet.

In diesem Zuge konnten die Ermittler einen tatverdächtigen Mann identifizieren, der nach aktuellen Erkenntnissen mutmaßlich für zwei der fünf Brände verantwortlich ist. Dabei handelt es sich um den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße sowie um den Brand eines Kühlschranks in einem Haus in der Hugo-Preuß-Straße. Ob der 37-jährige Tatverdächtige aus Hagen auch die anderen Brände herbeigeführt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit den Bränden in der Innenstadt gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (rst)

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