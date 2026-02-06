Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Ort Nachrodt-Wiblingwerde, Hagener Straße Zeit 06.02.2026, 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1369 Verwarngeldbereich 93 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 18 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 82 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde EU (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell