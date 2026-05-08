Polizei Hagen

POL-HA: Anwohner stören Unbekannte bei Diebstahl eines Kupfer-Fallrohres

Hagen-Haspe (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Haspe störten in der Nacht auf Freitag (08.05.2026) zwei bislang unbekannte Täter bei dem Diebstahl eines Fallrohres. Der 68-jährige Mann und dessen 67-jährige Frau wurden gegen 1 Uhr durch laute Geräusche an dem Haus in der Corbacher Straße geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster erkannten sie zwei Männer, die die Halterungen des Kupferrohres von der Fassade lösten. Als die Männer auf die Zeugen aufmerksam wurden, ergriffen sie ohne Beute die Flucht in Richtung des Konrad-Adenauer-Rings. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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