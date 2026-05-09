Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchdiebstahl in Büroräume - Polizei ermittelt

Hagen (ots)

Am Samstag, den 08. Mai 2026, wurde in den Morgenstunden durch einen Angestellten einer in der Feithstraße ansässigen Firma ein Einbruch in die Büroräume festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlte den gesamten Komplex. Erbeutet wurden nach ersten Informationen Bargeld sowie ein Tresor. Der Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (HW)

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