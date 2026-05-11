Polizei Hagen

POL-HA: Hagener ignoriert Hausverbot und greift Polizisten an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag (10.05.) ignorierte ein 33-Jähriger erst ein Hausverbot, dann griff er Polizisten an. Der Hagener hielt sich gegen 20.25 Uhr mit einem anderen Mann im Trappenweg auf. Gegen beide bestand ein Hausverbot für eine dort befindliche Einrichtung. Da die Männer die Einrichtung trotzdem aufsuchten und sich uneinsichtig zeigten, verständigte ein Mitarbeiter die Polizei. Im Beisein der Beamten wurde der 33-Jährige aggressiv. Er wirkte stark alkoholisiert und stimmungsschwankend. Im Laufe des Einsatzes ging er dann mit erhobenen Fäusten auf eine Polizistin zu und packte sie an der Hand. Daraufhin brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden und fixierten ihn. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,9 Promille. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen zur Verhinderung zukünftiger Straftaten, zum Schutz seiner eigenen Unversehrtheit, zur Ausnüchterung sowie zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit des Hageners. Er erhielt zudem eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell