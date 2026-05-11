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Polizei Hagen

POL-HA: Scheiben eines Lokals durch zwei kleine Explosionen beschädigt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Preinstraße wurden am Sonntag (10.05.) Glasfronten eines Lokals beschädigt. Gegen 2.15 Uhr kam es zu zwei kleineren Explosionen, durch die an zwei Scheiben jeweils ein kreisrundes Loch und Rußanhaftungen entstanden. Hinweise auf Täter oder ein Motiv konnte der Gastronom des Lokals in der Nacht nicht geben. Die Hagener Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Wer hat in der Zeit gegen 2.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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